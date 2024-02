Fvg: Capozzella (M5s), Regione promuova Piano per contrastare disagio adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un Piano dettagliato, con una buona dote finanziaria, per contrastare il disagio vissuto dagli adolescenti in Friuli Venezia Giulia. È l’appello lanciato oggi dal coordinatore provinciale di Pordenone del Movimento cinque stelle, Mauro Capozzella. "Ascolto, dialogo, cura, cittadinanza: dovrebbero essere queste le parole chiave per un piano regionale puliriennale per l’adolescenza per prevenire i disagi e le forme di violenza che sempre più spesso di manifestano fra i ragazzi anche in Friuli Venezia Giulia", spiega l’esponente M5s in una nota. "Occorrono quindi non più solo parole, ma un piano dettagliato che metta sul piatto anche una cospicua dote finanziaria, al pari di altre regioni, come ha fatto, ad esempio, l’Emilia Romagna che ne ha messi oltre 21 milioni di euro dopo un lungo percorso di ascolto e confronto", aggiunge per poi proporre di coinvolgere tutti i soggetti che si occupano di adolescenti: famiglie, scuole, servizi sociali, associazionismo sociale e sportivo. "Chiediamo, quindi, alla Regione un piano adolescenza per ridisegnare le politiche regionali rivolte ai più giovani, che attraversano una fase della vita estremamente delicata, e alle loro famiglie. Importante è, infine, il collegamento con esperienze già avviate come la legge contro l'analfabetismo funzionale ed emotivo", conclude il pentastellato. (Frt)