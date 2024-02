© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, nell'Aula della Camera, l'esame, con la votazione degli emendamenti, della proposta di legge recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, numero 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Il provvedimento è stato già approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Rin)