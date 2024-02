Italia-Vaticano: Mattarella, Concordato repubblicano ha posto basi nuove per rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sono molto lieto di trasmettere il mio più cordiale saluto ai partecipanti al convegno 'Stato e Chiesa a 40 anni dalla firma del Concordato repubblicano, organizzato dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e dalla Fondazione Craxi. A quarant'anni dall'Accordo modificativo del Concordato è compito prezioso tornare sulle ragioni che ne hanno propiziato la conclusione e sulle figure che si adoperarono per raggiungere quell'importante traguardo". È quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'evento "Stato e Chiesa a 40 anni dalla firma del Concordato repubblicano". È anche importante, per il presidente, "trarre un bilancio dell'applicazione dell'Accordo e, volgendo lo sguardo al futuro, riflettere sulle sue potenzialità quale vettore di ulteriore sviluppo del rapporto speciale tra la Santa Sede e l'Italia. Grazie alla rinuncia a interessi particolari e nella consapevolezza della dimensione storica della revisione concordataria, le relazioni tra le due sponde del Tevere sono state impostate su basi nuove, meglio rispondenti ai principi della Costituzione repubblicana, al rinnovato quadro post-conciliare e al comune impegno a promuovere il bene del Paese e la dignità di ogni essere umano".