Fondazione Carli: corsi universitari per ragazzi affetti da problemi psichiatrici (2)

- Dopo il saluto iniziale di Liuzzo - continua la nota -, la Lectio magistralis vedrà il saluto istituzionale del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’introduzione dell’onorevole Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione Vigilanza Rai, e le conclusioni del generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante Operativo vertice interforze. Nel parterre, oltre a tantissimi studenti e agli allievi del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri e della Scuola superiore di Polizia, ci saranno rappresentanti delle Istituzioni, esponenti del mondo dell’università e della cultura, top manager, imprenditori e giornalisti. Nelle prime file, oltre ai relatori, saranno presenti Giampiero Massolo, consigliere Fondazione Guido Carli; Giuseppina Castiello, sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento; Renato Brunetta, presidente Cnel, insieme alla moglie Titti Giovannoni, la senatrice Mariastella Gelmini e il senatore Andrea Paganella, l’onorevole Simonetta Matone, l’ex sindaco di Roma Virginia Raggi, Francesco Bonini, Rettore Università Lumsa, Nathan Levialdi Ghiron, Rettore Università Tor Vergata, Michele Dall’Ongaro, Sovrintendente Accademia di Santa Cecilia, Gian Marco Chiocci, direttore TG1, Bernardo Mattarella, amministratore delegato Invitalia, Marco Ghigliani, Amministratore delegato La7, Filippo Dispenza, presidente commissione straordinaria di Caivano. Proprio con la donazione a Caivano di cento libri appartenuti a Carli, a cui sarà intitolata la biblioteca della città, la Fondazione Guido Carli ha inaugurato il nuovo corso basato su progetti dedicati al sociale. Iniziative che saranno coronate il 10 maggio con la XV edizione del premio Guido Carli, che per la prima volta vedrà, insieme ai tradizionali riconoscimenti alle donne e agli uomini che fanno grande l’Italia nel mondo, un premio all’Impegno sociale assegnato a una realtà che si è distinta per le sue attività sul territorio. Sarà possibile seguire la Lectio magistralis anche in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli. (Com)