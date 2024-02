Ex Ilva: in Commissione emendamento del governo e repliche ministro Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è intervenuto questa mattina nel corso della seduta della IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare per replicare a quanto emerso in fase di discussione generale e di audizioni in merito ai "decreti Ilva". Il presidente della Commissione, il senatore Luca De Carlo, visti gli elementi innovativi emersi con il deposito dell'emendamento del governo annunciato nella giornata di ieri, ha poi riaperto la discussione: sono così intervenuti i senatori Martella , Pogliese, Calenda, Bergesio e Licheri. A chiudere, ancora le repliche del ministro Urso. A comunicarlo, lo stesso presidente di Commissione Luca De Carlo che nell'occasione ringrazia il ministro Urso per la disponibilità e l'attenzione dimostrata nei confronti della Commissione e dei suoi lavori. (Rin)