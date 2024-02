Ex Ilva: Lega, tutelare industria acciaio, lavoratori e fornitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'audizione in commissione sul dl ex Ilva, "abbiamo segnalato al ministro Urso la strategicità dell'industria dell'acciaio, che significa la tenuta di larga parte del tessuto produttivo del Paese. Si tratta di migliaia di posti di lavoro e di fornitori coinvolti direttamente nell'indotto. Acciaio significa sostenibilità sociale, da Sud a Nord, isole comprese". Lo dichiarano i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa, componenti della commissione Industria e Agricoltura, al termine dell'audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Molte regioni e località sono coinvolte e vanno difese e sostenute. Abbiamo fiducia che il Governo con questi provvedimenti metta un punto fermo sul futuro della politica industriale e sulla competitività dell'Italia", concludono.(Rin)