Hong Kong: "Global Times", assenza di Messi dall'amichevole con League XI getta "dubbi sulla sua integrità"

- La mancata presenza in campo di Lionel Messi nell'amichevole tra Inter Miami e Hong Kong League XI "amplifica dubbi e sospetti sull'integrità della società calcistica statunitense e su quella dello stesso giocatore argentino". È quanto si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano "Global Times", edito dal Partito comunista cinese, che rinfocola così la polemica che ormai da una settimana infuria sui giornali e sui social di Hong Kong. Tutto è iniziato domenica 4 febbraio, quando Messi si è attirato l'ira di 40 mila tifosi non giocando neanche un minuto dell'amichevole disputata allo stadio di Hong Kong per via di un infortunio al ginocchio. (segue) (Cip)