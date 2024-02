Hong Kong: "Global Times", assenza di Messi dall'amichevole con League XI getta "dubbi sulla sua integrità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Global Times" è intervenuto sulla vicenda dopo che ieri Messi è sceso in campo al sessantesimo minuto nella partita contro il Vissel Kobe, disputata in Giappone. "La partita di Hong Kong è diventata l'unica delle sei amichevoli pre-campionato in cuii Messi era assente. La situazione ha amplificato dubbi e sospetti sull'integrità dell'Inter Miami e dello stesso Messi", scrive il quotidiano, che definisce "del tutto comprensibile" la delusione di tifosi che "hanno viaggiato per 12 ore dallo Xinjiang a Hong Kong per vederlo". "L'impatto di quest'incidente ha superato di gran lunga l'ambito sportivo", chiosa il giornale. Messi si è scusato con i suoi fan cinesi sul social network Weibo poco prima della partita in Giappone, auspicando di poter tornare a giocare nell'ex colonia britannica. (Cip)