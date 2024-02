Lazio: Tiero (Fd'I), auguri a Emanuela Zappone nominata commissario Ente Parco del Circeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuela Zappone è il nuovo commissario dell'ente Parco del Circeo. "Voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro a Emanuela Zappone, nominata dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin commissario dell'ente Parco del Circeo. Personalmente apprezzo il fatto che la scelta sia ricaduta su un esponente politico stimato e apprezzato per le sue capacità. Emanuela ha dalla sua esperienza e competenza. E' certamente la persona giusta per rivestire un ruolo così importante in un momento particolarmente delicato per il Parco del Circeo. Ad Emanuela mi lega una lunga amicizia", dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, e componente della commissione Agricoltura del Consiglio regionale Lazio. "Questo incarico - aggiunge - rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto da Fratelli d'Italia sul territorio. Soprattutto nel corso della sua esperienza di assessore a Terracina, Emanuela Zappone ha potuto verificare l'importanza delle aree verdi e di una socializzazione che deve passare anche attraverso una spiccata cura dell'ambiente. Le aree naturali e i parchi sono diventati spazi verdi da riscoprire e da valorizzare, per farli diventare elemento essenziale per la qualità della vita delle persone e delle comunità che su di essi insistono. È questo il valore aggiunto, l'azione che Fratelli d'Italia sta svolgendo, a livello nazionale, attraverso il governo di Giorgia Meloni e in ambito europeo con il lavoro dei conservatori guidati dall'europarlamentare Nicola Procaccini, per una nuova impostazione delle politiche ambientali. Tali, cioè, da conciliare tutela della natura e sostenibilità economica e sociale. Da presidente della commissione Sviluppo economico e come componente della commissione Ambiente e Agricoltura preannuncio sin da ora la mia massima disponibilità ad una proficua collaborazione istituzionale con una donna che sono certo si rivelerà all'altezza di questo prestigioso incarico", conclude. (Com)