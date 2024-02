Agricoltura: Borghi (Iv), presenteremo mozione sfiducia contro Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenteremo una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Lollobrigida. Non è possibile avere un ministro che si occupa di altro, dai treni in giù, mentre accade quello che vediamo con i trattori. L'agricoltura richiede un presidio costante e un governo di fenomeni nuovi, non di un ministero che si occupa di altro". Lo ha detto a RaiNews24 il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama. "Attorno alla vicenda dei trattori c'è una fuga di responsabilità di governo e maggioranza. I fatti dicono che il governo ha eliminato l'esenzione dell'Irpef agricola decisa da Renzi e Martina, che cuba 248 milioni di euro. Contemporaneamente c'è la Lega che chiede di reintrodurre questa esenzione. Fate pace con voi stessi, chiederemo chiarimenti al ministro Giorgetti al question time. La maggioranza, poi - ha aggiunto il parlamentare - sostiene che la colpa è dell'Europa. Peccato che il commissario europeo all'agricoltura, un polacco, sia del partito di Giorgia Meloni in Europa. C'è un gioco di rinvio, di tentativi di deresponsabilizzazione. Ma quando la realtà si impone, essa smaschera l'inadeguatezza della classe dirigente". (Rin)