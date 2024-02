Napoli: Nauticsud, sabato 10 inaugura Manfredi, lunedì tocca a De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due giorni dall’apertura del 50° Nauticsud, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da sabato 10 a domenica 18 febbraio, AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica), presieduta da Gennaro Amato, annuncia due incontri straordinari con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sabato 10, e con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lunedì 12. Le celebrazioni e l’apertura del Nauticsud inizieranno sabato 10, con il tradizionale taglio del nastro alle ore 11.00, che si svolgerà nella piazza d’ingresso del quartiere fieristico da piazzale Tecchio. Gli organizzatori della manifestazione, MdO e Afina, accoglieranno i numerosi ospiti delle Istituzioni, Forze Armate e invitati che parteciperanno all’inaugurazione del 50esimo Nauticsud. Alle 11.30, invece, nel padiglione 10 sala E, inizierà il convegno: La blue economy e la nautica da diporto, occasioni di economia territoriale per Napoli, che vedrà la partecipazione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L’appuntamento, organizzato da Afina, intende mettere subito in evidenza le necessità della filiera della nautica che poi troveranno largo spazio nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e venerdì 16 quando, in occasione degli Stati Generali della Nautica da Diporto, arriveranno a Napoli per i lavori i ministri Nello Musumeci, Daniela Santanchè e Adolfo Urso. (segue) (Ren)