Napoli: Nauticsud, sabato 10 inaugura Manfredi, lunedì tocca a De Luca (2)

18 ottobre 2021

- Lunedì 12, invece, sempre nel padiglione 10 sala E (ore 15.30), a porre l’accento sulle necessità strutturali della nautica da diporto della regione Campania, sarà il convegno: Carenze infrastrutture, a rischio la produzione del comparto della nautica da diporto che vedrà la straordinaria presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un incontro che Afina, ed il presidente Amato, ha fortemente voluto per evidenziare la mancanza dei posti barca che minaccia il primato produttivo italiano della regione nel segmento della media e piccola nautica. Ma l’appuntamento, che fotografa la difficoltà regionale, avrà anche un ampio respiro nazionale con un collegamento con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Le conseguenze, infatti, di una riduzione di produttività non minaccia solo la Campania, ma anche la Regione emiliana-romagnola, leader della produttività per la componentistica tecnologica e strutturale della cantieristica nautica. Al convegno prenderanno parte tutte le parti interessate a cominciare dal presidente di Unioni Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, dal presidente Adps Andrea Annunziata, l’onorevole Ettore Rosato e il presidente della BCC Napoli, Amedeo Manzo, pronto a sostenere la parte finanziaria del progetto del porto di Mergellina presentato da Gennaro Amato e dai soci di Afina. (Ren)