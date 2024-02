Agricoltura: Richetti (Azione-Per), serve più Europa per regole omogenee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non serve infarcire la campagna elettorale di slogan del tipo 'meno Europa, meno regole', gli agricoltori chiedono che le regole siano applicate a tutti. E allora serve più Europa e servono regole omogenee e rispettate da tutti per avere una concorrenza leale: diamo all'Unione più strumenti di valorizzazione della produzione nazionale. Il vero problema è la riduzione dei margini di produttività e riguarda la relazione tra i produttori e la grande distribuzione, che vede i primi penalizzati. Gli agricoltori non sono nemici dell'ambiente, ma chiedono incentivi agli investimenti. Il punto allora non è fermare il Green deal, ma realizzare un Green deal che abbia degli obiettivi chiari e politiche che rendano perseguibili questi obiettivi". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renews Europe alla Camera, stamattina ad "Agorà", su Rai3. (Rin)