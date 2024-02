Stellantis: Calenda, Elkann venga in commissione, opposizione e governo si battano insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Io non so quale sia il piano industriale di Stellantis in Italia. Questo vorrei sapere. L'ho chiesto cento volte, vorrei che venga chiamato Elkann in commissione. Aveva detto che non sarebbero posti di lavoro e che sarebbero stati fatti investimenti, vorrei sapere qual è la situazione". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite della trasmissione radiofonica “Ping pong” su Rai Radio1. "'Chiudo due stabilimenti se non mi date gli incentivi' è una cosa che non si può sentire quella di Tavares. Bisogna che si batta l'opposizione insieme al governo per capire che cosa vogliono fare in Italia", ha concluso. (Rin)