Ucraina: Servizio emergenze, esplosione in condominio a Kiev, morto 16enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 16enne è morto in seguito a una esplosione avvenuta ieri sera in un condominio nel quartiere Svyatoshinsky a Kiev. Lo riferisce il Servizio statale dell'Ucraina per le emergenze. "I soccorritori hanno scoperto che in seguito all'esplosione di un oggetto sconosciuto in un appartamento sito al primo piano di un edificio residenziale di nove, si è verificato un incendio in un'area di 7 metri quadrati", ha precisato il servizio. Le autorità locali hanno evacuato 100 residenti del condominio. L'incendio è stato domato intorno a mezzanotte. (Kiu)