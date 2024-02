Ucraina: Rosato (Azione-Per), Occidente reagisca insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La minaccia russa aumenterà nel nostro Paese nei prossimi anni. Putin non si accontenterà dell'Ucraina ma aumenterà questa tensione a livello internazionale che gli ha già prodotto un consolidamento della sua alleanza con altri attori globali del terrorismo, a cominciare dall'Iran, interessata a destabilizzare il mondo". Lo ha afefrmato Ettore Rosato, vicesegretario di Azione e capogruppo di Azione-Per in commissione Esteri alla Camera, intervenendo oggi in Aula sul decreto legge Ucraina. "La pace la si fa con qualcuno che vuole sedersi al tavolo, e non vedo questa disponibilità da parte di Putin". Anche perché "il dittatore per restare tale, e Putin è un esempio straordinario, ha bisogno di tre cose - ha aggiunto il parlamentare -. Della violenza nel suo Paese, quindi di piegare qualsiasi voce dissonante; di affamare il suo popolo; di un nemico esterno. Putin sta facendo esattamente questo. Se l'Occidente non è capace di reagire con una capacità di sintonia, noi resteremo schiavi di un sistema dove i dittatori saranno più forti delle democrazie, invece le democrazie devono dimostrare in questo la loro capacità di essere più forti e di saper reagire". (Rin)