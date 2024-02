Ecuador: parlamento ratifica accordo commerciale con Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protagonista indiscusso del commercio binazionale è il gamberetto, prodotto che da solo rappresenta il 60 per cento delle esportazioni ecuadoriane in Cina, cui verrà tolto il dazio del 5 per cento oggi in vigore. Tra gennaio e novembre del 2023, la vendita del prodotto ittico al gigante asiatico ha portato a produttori ecuadoriani 3,59 miliardi di dollari. Rimangono fuori dall'accordo oltre 800 prodotti di manifattura, ritenuti sensibili per l'industria ecuadoriana: merci di calzaturificio, tessile, metalmeccanica, plastica, alluminio e componenti per automobili su cui continueranno a gravare i dazi all'ingresso nel Paese andino. Per contro, il mercato ecuadoriano si aprirà ad oltre 4.600 prodotti cinesi, compresi importanti beni strumentali come fertilizzanti, prodotti chimici e macchinari agricoli. (segue) (Brs)