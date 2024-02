Ecuador: parlamento ratifica accordo commerciale con Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio realizzato a gennaio dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) sul possibile impatto dell'accordo, segnala che l'economia ecuadoriana da qui al 2035 potrebbe registrare un incremento dello 0,39 per cento del prodotto interno lordo, con uno scatto dello 0,14 per cento nel solo primo anno di vigenza. Le esportazioni verso la Cina, sempre secondo le stime della Cepal, crescerebbero del 7 per cento, arrivando a circa 7 miliardi di dollari, nel 2035. Al tempo stesso, si attende una crescita del 15 per cento delle importazioni di prodotti dalla Cina, solo nel 2024, fino al 16,3 per cento a tutto il 2035. (segue) (Brs)