Ecuador: parlamento ratifica accordo commerciale con Cina (4)

- L'accordo è frutto di un lavoro che va avanti da alcuni anni. A inizio 2023 le rispettive delegazioni completano i negoziati tecnici di cui discutono da aprile 2022. L'intesa arrivava dopo che l’Ecuador e la Cina hanno messo sui binari giusti un problema che da tempo rendeva difficili i rapporti bilaterali. A settembre 2022, infatti, il governo ecuadoriano aveva infatti chiuso un’intesa con le banche cinesi per ristrutturare un debito del valore complessivo di 3,2 miliardi di dollari. Una esposizione con la Cina che era stata avviata a inizio secolo, in un momento in cui L’Ecuador prendeva le distanze da alcuni organismi multilaterali, primo fra tutti il Fondo monetario internazionale, e che sarebbe arrivata nel 2016 alla cifra record di 8,14 miliardi di dollari. Debiti in gran parte legati a contratti di vendita anticipata del petrolio, in cambio di investimenti per infrastrutture. (segue) (Brs)