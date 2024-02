Algeria-Spagna: lunedì incontro tra ministri Esteri per discutere rapporti commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, incontrerà lunedì in Algeria l'omologo, Ahmed Attaf. Algeri, infatti, ha recentemente deciso di rimandare un proprio ambasciatore a Madrid, e di riprendere le relazioni commerciali con la Spagna. Nel marzo del 2022, infatti, il diplomatico algerino era stato richiamato nella capitale nordafricana per delle consultazioni dopo la lettera ricevuta dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, da parte del re del Marocco, Mohammed VI, in cui si sosteneva che il piano di autonomia di Rabat per il Sahara occidentale era "la base più seria, credibile e realistica" per una soluzione del conflitto.(Spm)