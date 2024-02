Cina-Azerbaigian: Xi si congratula con Aliyev per rielezione alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Ilham Aliyev per la sua rielezione alla presidenza dell'Azerbaigian. Nel messaggio, diffuso dall'agenzia di stampa cinese "Xinhua", Xi si è soffermato sullo "slancio solido e costante" esibito dalle relazioni bilaterali negli ultimi anni, nonché "sull'alto livello di fiducia reciproca" che accomuna i due Paesi. "Attribuisco grande importanza allo sviluppo delle relazioni con l'Azerbaigian e sono pronto a lavorare con Aliyev per innalzare le relazioni bilaterali e la cooperazione in vari campi ad un nuovo livello", ha concluso. (Cip)