Agricoltura: Vaccari (Pd), da Molinari sfiducia Lollobrigida o regolamento conti con Giorgetti?

22 luglio 2021

- "Quanto sta avvenendo tra le fila della maggioranza di destra sul tema dell'esenzione Irpef sui terreni agricoli ha del grottesco. Oggi Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ritiene che sia stato un errore da parte del governo Meloni cancellarla. Delle due l'una: o sta sfiduciando l'operato del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, oppure le scelte assunte dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Suggeriamo a Molinari e ai parlamentari della Lega una soluzione molto semplice: votate in Parlamento l'emendamento del Partito democratico sull'esenzione Irpef per i terreni agricoli. Fareste un buon servizio per gli agricoltori che stanno manifestando e ridareste un minimo di dignità a un governo che ormai ha perso ogni sintonia con le cittadine e i cittadini italiani". Lo afferma Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera e segretario di presidenza della Camera.(Rin)