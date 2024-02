Piemonte: Unioncamere, 2023 con nati-mortalità imprese a -0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'analisi dei dati di Unioncamere Piemonte emerge come nel 2023 il bilancio dei nati-mortalità nelle imprese del territorio è stato dello -0,3 per cento. "Il tessuto artigiano Piemontese sta mostrando, negli anni, un costante assottigliamento: un andamento più marcato per le imprese più piccole e meno strutturate e quindi più fragili - ha affermato Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte -. Il risultato del 2023 è spento e senza slancio. Il sostegno a queste realtà dovrebbe essere prioritario, attraverso politiche di agevolazione e incentivi economici che permettano loro di crescere e investire nelle proprie attività. Da sempre il sistema camerale piemontese è impegnato nella promozione e nella valorizzazione dell'artigianato piemontese, soprattutto con servizi di accompagnamento all'imprenditorialità: microcredito, sburocratizzazione e digitalizzazione", ha concluso. (Rpi)