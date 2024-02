Caso Salis; Tajani, esibizione catene in aula ha avuto forte impatto su opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esibizione delle catene di Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta in Ungheria, in aula ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica e non appare in linea con le norme europee. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera. Gli Stati membri dell’Ue sono infatti tenuti ad adottare “misure appropriate” per garantire che indagati e imputati non siano presentati come già colpevoli, salva la possibilità di adottare “misure coercitive necessarie” dipendenti dal caso di specie. “Ho chiesto al governo ungherese di vigilare e intervenire affinché vengano rispettati i diritti della detenuta in attesa di giudizio”, ha detto Tajani (Res)