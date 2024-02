Irlanda del Nord: McDonald, lavorerò per referendum su riunificazione isola entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi sei anni si svolgerà un referendum sull'unificazione della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Lo ha dichiarato Mary Lou McDonald, la presidente del Partito nazionalista nordirlandese Sinn Féin, in un'intervista con l'emittente televisiva "Sky News". McDonald aveva precedentemente affermato che l'unificazione era "a portata di mano" dopo il ritorno del governo di condivisione del potere in Irlanda del Nord, guidato dalla sua collega dello Sinn Fein, Michelle O'Neill; anche se aveva riconosciuto che c'è "un sacco di lavoro da fare". "Quello in cui credo fermamente è che - in questo decennio - avremo un referendum sull'unità. È il mio lavoro e il lavoro delle persone come me che credono nella riunificazione, convincere, conquistare i cuori e le menti degli elettori per questa opportunità". Alla domanda se secondo lei ci sarà un referendum prima del 2030, la McDonald ha risposto "sì". (Rel)