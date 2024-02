© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non ci sono i presupposti per il rinnovo dell'accordo sul grano tra Russia e Ucraina. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Al momento non ci sono prerequisiti per il rinnovo dell'accordo sul grano nella forma in cui è stato concordato", ha riferito Peskov. (Rum)