Mes: terminata nuova riunione giurì d'onore Camera

23 luglio 2021

- E' durata poco più di mezz'ora, presso la Biblioteca del presidente, la nuova riunione del giurì d’onore della Camera sulla vicenda Conte-Meloni. La commissione speciale di indagine è stata richiesta dal deputato e leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, per accertare quelle che l'ex premier ha definito "le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni", in Aula, sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Da segnalare le dimissioni di due componenti dell’organismo, appartenenti alle opposizioni, Stefano Vaccari, del Partito democratico, e Filiberto Zaratti, di Alleanza verdi e sinistra, che hanno addotto, come motivazione della loro scelta, una “mancanza di terzietà” nella conduzione dei lavori. Una decisione di cui il presidente della commissione speciale d’indagine, Giorgio Mulè, di Forza Italia, si è detto “dispiaciuto ed amareggiato”. Dal canto suo, Conte, dopo aver appreso delle dimissioni dei due parlamentari, ha scritto una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e per conoscenza allo stesso Mulè, in cui chiedeva l’immediato “scioglimento” del giurì d’onore. Per domani, venerdì 9 febbraio, è prevista la lettura della relazione davanti all'Assemblea di Montecitorio (Rin)