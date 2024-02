Serbia: opposizione centrosinistra a Strasburgo per dibattito su democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre leader della coalizione dell'opposizione di centrosinistra La Serbia contro la violenza sono oggi a Strasburgo per discutere dello stato della democrazia nel Paese balcanico. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la vicepresidente del Partito della libertà e della giustizia (Ssp), Marinika Tepic, il membro del Fronte dei Verdi di sinistra (Zeleno Levi Front), Radomir Lazovic, e il presidente del Movimento dei cittadini liberi (Pokret SlobodnihGradjana), Pavle Grbovic, saranno presenti alla tavola rotonda dal titolo "Serbia: democrazia al bivio". L'invito è arrivato dalla deputata parlamentare Viola Von Cramon, del gruppo politico dei Verdi, dal capo della delegazione della missione di osservazione elettorale del Parlamento europeo in Serbia, Klemen Groselj, e dall'eurodeputata, Alessandra Moretti, del gruppo dei Socialisti e Democratici, che parteciperanno alla discussione. Il dibattito si terrà prima della sessione plenaria del Parlamento europeo che voterà la risoluzione in merito alle elezioni di dicembre nel Paese balcanico. (Seb)