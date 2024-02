Milano: Minorenne consegna 3 chili di droga per un pusher che ne ha 50 in cantina, 4 arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Milano, ha arrestato martedì a Cinisello Balsamo (MI) quattro cittadini italiani di 17, 23, 26 e 32 anni per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile milanese martedì pomeriggio verso le ore 16, hanno visto uscire un giovane da un’abitazione di via Tiziano che, con un sacchetto in mano, ha raggiunto i quattro occupanti di una vettura appena arrivata sotto casa. Il 26 enne, seduto a lato del conducente di 23 anni, è sceso e ha aperto il bagagliaio del veicolo affinché il 17enne vi ponesse il sacchetto prima di allontanarsi. L’auto, poi, è ripartita e gli agenti della Sesta Sezione, che avevano sempre seguito la vettura, ritenendo che vi fosse stata cessione di droga, hanno fermato gli occupanti e hanno proceduto al loro controllo trovando 2.600 euro nel cassettino portaoggetti frontale dell’auto e, nel sacchetto depositato dal minorenne nel bagagliaio, tre involucri con oltre un chilo ciascuno di marijuana che il conducente di 23 anni e il 26 enne hanno dichiarato appartenere a loro. Le due persone, che in auto erano sedute sul sedile posteriore, sono risultate estranee allo scambio di droga e ai fatti contestati ai tre uomini che sono stati arrestati: i due maggiorenni sono stati giudicati per direttissima con arresto convalidato e applicazione della misura degli arresti domiciliari mentre il minore, arrestato appena allontanatosi dalla vettura, è stato portato al Centro di Prima Accoglienza del carcere minorile Beccaria. (segue) (Com)