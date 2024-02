Milano: Minorenne consegna 3 chili di droga per un pusher che ne ha 50 in cantina, 4 arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immediate e successive verifiche effettuate dalla Polizia di Stato hanno portato alla perquisizione dell’appartamento nel quale il minorenne vive con la sorella e il suo compagno di 32 anni: nella cantina in uso al 32enne, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato quasi 48 chili di hashish in una ventina di contenitori, due chili di marijuana confezionata nello stesso modo di quella rinvenuta nell’automobile, otto grammi di cocaina, un bilancino di precisione. Vi erano, inoltre, 300 cartucce di vario calibro da arma comune da sparo e un fucile ad aria compressa con ottica. Il 32enne ha dichiarato che tutto il materiale rinvenuto dagli agenti è stato messo da lui in cantina senza che nessuno in casa lo sapesse aggiungendo, inoltre, di aver impartito lui indicazioni al minore affinché consegnasse la busta ai due ventenni. Il 32enne, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e indagato in stato di libertà per detenzione illegale di munizionamento, è stato associato alla Casa Circondariale di Monza. (Com)