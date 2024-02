Gaza: 86 pazienti palestinesi giunti negli Emirati per ricevere cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di bambini palestinesi feriti e malati di cancro sono arrivati negli Emirati Arabi Uniti per essere curati. Gli 86 pazienti – accompagnati dai familiari – sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza e trasportati negli Emirati dall'aeroporto Al Arish, in Egitto. Mercoledì sono atterrati all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi e sono stati portati in ospedale. È il decimo gruppo di palestinesi di Gaza ad arrivare negli Emirati per cure mediche nell’ambito di una campagna umanitaria volta a fornire sostegno e solidarietà al popolo palestinese mentre prosegue il conflitto tra Israele e il movimento palestinese Hamas. Il presidente degli Emirati Sheikh Mohamed ha annunciato che Abu Dhabi fornirà cure a 1.000 bambini palestinesi e ad altrettanti malati di cancro. Gli ospedali degli Emirati Arabi Uniti hanno accolto 474 bambini palestinesi feriti e malati di cancro dall'inizio dell'operazione umanitaria “Gallant Knight 3”. Finora l'ospedale da campo degli Emirati a Gaza ha curato un totale di 3.575 palestinesi feriti. (Res)