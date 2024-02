Usa: premier polacco Tusk ai senatori repubblicani, "vergognatevi" per blocco accordo su aiuti a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco Donald Tusk ha sferrato un duro attacco ai senatori repubblicani statunitensi, invitandoli a "vergognarsi" per aver bloccato l'accordo bipartisan che avrebbe garantito nuovi fondi per l'assistenza militare a vari Paesi, tra cui l'Ucraina come principale destinatario. In un messaggio su X rivolto ai senatori repubblicani, Tusk ha scritto che "Ronald Reagan, che ha aiutato milioni di noi a riappropriarci della nostra libertà e indipendenza, oggi si starà rivoltando nella tomba. Vergognatevi". Nella serata di ieri, i repubblicani al Senato hanno bloccato l’accordo bipartisan per mettere in sicurezza il confine con il Messico, funzionale anche all’approvazione di nuovi fondi per l’assistenza militare a Ucraina, Israele e Taiwan. (Vap)