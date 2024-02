Riforme: Mirabelli (Corte costituzionale), il premierato è una gabbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima versione del premierato è "una polizza di assicurazione, anzi una serie di polizze di assicurazione" sulla sopravvivenza politica del presidente del Consiglio eletto dai cittadini. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, ammette in un'intervista alla "Stampa" di non aver compreso fino in fondo il testo dell'emendamento che va a modificare la riforma, dopo l'accordo tra i partiti di maggioranza. "Abbiamo bisogno di chiarezza, la Costituzione deve essere limpida nelle determinazioni su punti così delicati, che riguardano la vita delle istituzioni — avverte — non si possono lasciare all'equivocità e al gioco delle interpretazioni capziose". Ma l'obiettivo di fondo, secondo Mirabelli, è evidente: "Si mira a creare una gabbia istituzionale per prevenire un problema politico cioè il rischio di ripensamenti e di comportamenti incoerenti all'interno coalizione di maggioranza". E questa gabbia è pericolosa: "La gabbia ha dei costi costituzionali non da poco: il presidente della Repubblica e il Parlamento vengono mortificati nelle loro prerogative. Le chiavi del sistema le ha tutte il premier eletto, che ha il potere esclusivo di determinare lo scioglimento delle Camere". Le chiavi le ha tutte il premier che può sciogliere le Camere Se il Parlamento vota una mozione motivata di revoca della fiducia, si va dritti alle elezioni: "Ma, se viene approvata una mozione di quel tipo - argomenta il presidente -, vuol dire che il Parlamento esprime una maggioranza idonea a sostenere un governo diverso, senza quel premier. Ciononostante, si sciolgono le Camere. D'altra parte, se il governo pone la questione di fiducia su un provvedimento e non la ottiene, il presidente del Consiglio può anche decidere di fare finta di niente: non va al Quirinale, non si dimette e avanti come prima". (segue) (Rin)