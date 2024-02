Riforme: Mirabelli (Corte costituzionale), il premierato è una gabbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo, a suo avviso, è il passaggio controverso: "Va chiarito, il significato proprio delle parole ha un valore. Si parla di 'dimissioni volontarie del presidente del Consiglio eletto', senza alcun collegamento con una questione di fiducia posta su un provvedimento. Mi pare una polizza contro le imboscate parlamentari, ma allora la questione di fiducia a cosa serve? Rimane un atto politicamente dovuto, ma nei fatti ectoplasmatico". Di fatto, potrebbe non dimettersi mai: "A parte i rari casi di morte o impedimento permanente, direi che il presidente della Repubblica rischia di non toccare mai palla: diventa un semplice 'redattore della Gazzetta ufficiale', mi si permetta la battuta. Se il premier si dimette, informa il Parlamento e poi chiede lo scioglimento delle Camere al Capo dello Stato, il quale 'lo dispone', così c'è scritto". I suoi poteri vengono sacrificati sull'altare della stabilità: "L'obiettivo è giusto, così come quello di evitare i ribaltoni e le condotte opportunistiche da parte dei parlamentari. Ma lo strumento scelto - conclude Mirabelli - è inadeguato, perché non si può ingessare così il sistema, bisogna mantenere una qualche flessibilità". (Rin)