Cina: inflazione al consumo crollata ai minimi da oltre 14 anni a gennaio

- L’inflazione al consumo in Cina ha registrato il crollo più consistente dal 2009 a gennaio, aumentando la pressione sul governo circa la necessità di iniziative per aumentare la fiducia dei consumatori e arginare i rischi deflazionistici. Il mese scorso, l’Indice dei prezzi al consumo (Ipc) è sceso dello 0,8 per cento su anno, a fronte del calo di 0,3 punti percentuali registrato a dicembre. Come fotografato dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), su base mensile, l’Indice è aumentato dello 0,3 per cento a gennaio, contro lo 0,1 per cento di dicembre. Il tutto a fronte di previsioni che stimavano un calo dello 0,5 per cento su anno e un guadagno dello 0,4 per cento su mese. Il calo su base annua dell’Ipc a gennaio è stato innescato principalmente dal crollo dei prezzi dei generi alimentari. I dati dell’Nbs evidenziano anche una persistente deflazione nelle fabbriche. Sempre a gennaio, l’Indice dei prezzi alla produzione (Ipp) è sceso del 2,5 per cento su base annua, contro il calo del 2,7 per cento di dicembre. Su mese, i prezzi sono diminuiti dello 0,2 per cento a gennaio e dello 0,3 per cento a dicembre. (Cip)