Migranti: Sanchez e Von der Leyen oggi in Mauritania per discutere sostegni e cooperazione

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, si recheranno oggi in Mauritania per offrire maggiore sostegno sotto forma di fondi e investimenti al Paese, in cambio di una maggiore cooperazione nel controllo dei flussi migratori. Secondo quanto riferito da fonti dal governo di Madrid all'agenzia di stampa "Europa Press", la Spagna "comprende che la Mauritania è un partner strategico in una regione particolarmente travagliata negli ultimi tempi, come l'Africa occidentale e il Sahel, dove si sono verificati colpi di Stato e il jihadismo è in piena espansione. La Mauritania è l'unica democrazia in questa parte dell'Africa e dobbiamo sostenerla", ha detto recentemente Sánchez. Per rendere evidente questa realtà, il governo ha proposto una visita congiunta con Von der Leyen, durante la quale entrambi incontreranno il presidente del Paese, Mohamed Ould Ghazuani. (segue) (Spm)