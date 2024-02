Migranti: Sanchez e Von der Leyen oggi in Mauritania per discutere sostegni e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Moncloa la questione migratoria "è preoccupante", ma inquadra queste cifre nel contesto della situazione critica della Mauritania, Paese di transito per gli immigrati subsahariani e che ospita anche i rifugiati del vicino Mali (quasi 100 mila), e le attribuisce l'impatto dell'instabilità del Sahel sul Paese. In questo senso, Von der Leyen dovrebbe annunciare un significativo pacchetto di fondi, che Bruxelles non ha voluto anticipare. Il governo spagnolo chiede, inoltre, che l'Ue accolga l'approccio globale della Spagna alla migrazione, affrontando non solo il problema della sicurezza, ma anche promuovendo lo sviluppo economico e generando opportunità. (Spm)