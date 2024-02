Cina: organizza raccolta fondi fraudolenta, cittadino estradato da Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ottenuto l’estradizione di un suo cittadino da Singapore, accusato di avere organizzato una raccolta fondi fraudolenta tra il 2008 e il 2015. Lo riferisce il ministero della Pubblica sicurezza in una nota, in cui si aggiunge che l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) ha spiccato un avviso rosso per la cattura del sospettato, identificato come Zhou, nell’ottobre 2015. A partire da novembre 2021 la Cina ha incrementato la sua presenza all'interno dell'agenzia investigativa internazionale grazie all'elezione del funzionario Hu Binchen tra gli esponenti del comitato esecutivo. La candidatura di Hu, già vicedirettore generale del dipartimento per la cooperazione internazionale del ministero della Pubblica sicurezza cinese, era stata accolta con preoccupazione da 51 legislatori dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac), che temono abusi di potere da parte cinese all'interno dell'organismo e un uso improprio del sistema degli "avvisi rossi", che potrebbero essere utilizzati per perseguitare i dissidenti in esilio. (Cip)