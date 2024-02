Libia: boom del prezzo delle uova, ministro Economia incontra allevatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Muhammad al Hawaij, ha promesso di risolvere i problemi e le difficoltà degli allevatori di pollame, dopo che il costo delle uova ha visto un aumento del 60 per cento all'inizio del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Durante un incontro con i proprietari di aziende locali specializzate nell'allevamento di pollame e nella produzione di uova, il ministro ha promesso di lavorare per “proteggere la produzione nazionale” e “mantenere i progressi del processo produttivo”, ma anche un aumento “dei controlli sulla distribuzione ai mercati e sui prezzi al consumatore, in collaborazione con le agenzie di regolamentazione”. (segue) (Lit)