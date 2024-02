Libia: boom del prezzo delle uova, ministro Economia incontra allevatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, sui social media si stanno diffondendo messaggi che invitano alla sospensione degli acquisti di uova per due settimane, utilizzando l'hashtag #Don'tBuy_Eggs. Il presidente della Federazione delle industrie libiche, Ali Nusair, citato dal sito web d’informazione libico “Al Wasat”, ha attribuito questo incremento del costo delle uova alla scarsa disponibilità dovuta alla riluttanza degli allevatori a produrre, causata da diverse problematiche quali la carenza di vaccini per il pollame e ritardi nell'apertura di crediti per più di 45 giorni, circostanza che impedisce l'importazione di medicinali. Inoltre, si lamenta un'elevata tariffa elettrica e difficoltà nell'ottenere gasolio (necessario per i generatori) a prezzi agevolati. (segue) (Lit)