Libia: boom del prezzo delle uova, ministro Economia incontra allevatori (3)

- Nussair ha dichiarato che la produzione di uova non soddisfa più la domanda locale, suggerendo di ricorrere all'importazione da paesi vicini per coprire il deficit. Maad Zbib, proprietario di un negozio di alimentari a Tripoli, ha dichiarato che i prezzi delle uova hanno iniziato ad aumentare già alla fine dell'anno precedente: un cesto di uova confezionate ha raggiunto ormai i 22 dinari. I consumatori preferiscono ora acquistare meno uova, ad esempio tre uova per due dinari, mentre altri hanno smesso di acquistare uova optando per altri beni. L'analista economico Ali Al Zalitni ritiene che l'incremento sia dovuto agli allevatori che cercano di compensare le perdite finanziarie causate dalla morte di numerosi polli per la mancanza dei vaccini. Secondo Al Zalitni, l'importazione di uova coprirà il deficit attuale e riporterà i prezzi ai livelli normali. (Lit)