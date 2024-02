Sicurezza: report, tre latitanti arrestati da gennaio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 gennaio 2024 ad oggi sono stati assicurati alla giustizia tre latitanti pericolosi: Deiana Andrea, responsabile di "gravi delitti", arrestato il 12 gennaio a Città del Messico, Raduano Marco, appartenenti alla criminalità pugliese, evaso dalla Casa Circondariale "Badu e Carros" di Nuoro e arrestato il 1 febbraio in Francia, Troiano Gianluigi affiliato alla criminalità pugliese, evaso dagli arresti domiciliari l'11 dicembre 2021 e arrestato il 30 gennaio in Spagna. E’ quanto emerge dal report "Latitanti di massima pericolosità e pericolosi - Attività del Gruppo Integrato Interforze per la ricerca e l'arresto dei latitanti nel periodo gennaio 2019 – dicembre 2023". (Rin)