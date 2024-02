Sardegna 2024: Confartigianato a Truzzu, artigianato al centro delle politiche di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno forte e concreto all’artigianato sardo, mettendolo sempre al centro delle politiche di sviluppo della Sardegna e riconoscendo il ruolo dell'imprenditore artigiano, sono stati i cardini dell'incontro che ha visto confrontarsi Paolo Truzzu, candidato presidente della coalizione di centrodestra e gli artigiani di Confartigianato Sardegna, svoltosi ieri a Samugheo. Quella di Samugheo è stata anche l’occasione per presentare a Truzzu il Manifesto di Confartigianato Sardegna per le prossime elezioni regionali 2024 e chiedere un impegno formale del comparto artigiano attraverso la sottoscrizione del “patto” da onorare nel corso del mandato elettorale. 7 i punti cardine del documento: trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia, innovazione tecnologica e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa. Confartigianato Sardegna ha anche chiesto di essere convolta nei processi decisionali e di essere “utilizzata” per la risoluzione dei problemi che interessano il sistema economico sardo, soprattutto per quelli che riguardano le micro, piccole e medie imprese. (segue) (Rsc)