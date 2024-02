Sardegna 2024: Confartigianato a Truzzu, artigianato al centro delle politiche di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truzzu, impegnandosi a sostenere lo sviluppo del comparto artigiano, ha sottoscritto il “Manifesto” di Confartigianato Sardegna ricordando come le imprese contribuiscano in maniera importante all’attenuazione dei problemi creati dallo spopolamento, soprattutto nelle zone più svantaggiate. Sulle realtà artigiane ha anche voluto sottolineare l’importanza di bandire appalti a basso livello di burocrazia per far arrivare velocemente le risorse alle imprese impegnate nei lavori pubblici. Quella nel Mandrolisai è stata anche l’occasione per presentare al Candidato il dossier “Intelligenza Artigiana - Il contributo delle imprese artigiane all'economia della Sardegna”, con i dati e i numeri del settore del 2023 realizzato dall’Osservatorio MPI di Confartigianato Imprese Sardegna. Nell’Isola ci sono infatti 109mila piccole e medie imprese sarde, di cui 34mila artigiane (il 20 per cento di tutte le attività produttive), con quasi 250mila addetti, di cui 90 artigiani; una forza produttrice fondamentale per l’Isola anche in virtù dei 4 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalente al 10,6 per cento del totale regionale. (Rsc)