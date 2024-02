Arabia Saudita: a novembre esportazioni +2,5 per cento, ma in calo annuo del 15,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere dell'Arabia Saudita, comprese le riesportazioni, sono aumentate del 2,5 per cento a novembre 2023 rispetto al mese precedente di ottobre, toccando i 22,6 miliardi di rial (circa 6,03 miliardi di dollari). E’ quanto emerge dai dati dell'Autorità generale per le statistiche (Gastat), secondo cui, però le esportazioni complessive di merci del Regno hanno subito un calo del 15,6 per cento su base annua nel mese di novembre, per un totale di 95 miliardi di rial (circa 25,33 miliardi di dollari). Questo calo è attribuito alla decisione dell’Arabia Saudita di ridurre la produzione di greggio, in linea con la risoluzione dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dei membri del cartello Opec+. Per mantenere la stabilità del mercato, l’Opec+ aveva accettato di tagliare la produzione di petrolio di 1,2 milioni di barili al giorno a partire da aprile 2023. Nell’ambito di queste riduzioni, l’Arabia Saudita si è impegnata a ridurre la sua produzione di 500.000 barili al giorno, con proroga fino a dicembre 2024. Inoltre, a giugno, il Regno ha attuato un ulteriore taglio alla produzione di 1 milione di barili al giorno, che è durato fino a dicembre 2023. Secondo il rapporto Gastat, le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita hanno registrato un calo annuo di 17,5 miliardi di rial (4,67 miliardi di dollari), ovvero del 19,4 per cento a novembre 2023. Le importazioni di merci del Regno nel mese di novembre hanno registrato un aumento annuo del 3,7 per cento, raggiungendo i 67,1 miliardi di rial (circa 18 miliardi di dollari). (Res)