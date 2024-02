Armenia: Pashinyan, costruzione di nuova centrale nucleare in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di una nuova centrale nucleare in Armenia sta procedendo molto lentamente. Lo ha detto in una riunione governativa il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. "Abbiamo fissato il compito di costruire una nuova centrale nucleare (...) ma non possiamo costruirlo perché non abbiamo specialisti. Siamo molto in ritardo sulla questione, ma meglio tardi che mai", ha osservato il premier. L'utilizzo dell'attuale centrale nucleare armena a Metsamor è stato prolungato grazie alla cooperazione di Erevan e la società russa impegnata nella manutenzione di centrali nucleari Rusatom Service secondo un accordo stipulato lo scorso dicembre. Il governo armeno ha stanziato 65 milioni di dollari per attuare un programma per estendere la vita operativa del secondo reattore dell'impianto fino al 2036. (Rum)