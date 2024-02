Onu: rappresentante Cina, pronti a lavorare in funzione dell'unità e della cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la bandiera delle Nazioni Unite, la Cina “farà ogni sforzo per rafforzare l’unità, promuovere la cooperazione e abbandonare lo scontro” nel panorama internazionale. Lo ha detto il rappresentante permanente di Pechino alle Nazioni Unite, Zhang Jun, durante una riunione convocata dal segretario generale Antonio Guterres per delineare le priorità annuali dell’organismo. “Mentre entriamo nel nuovo anno e affrontiamo numerose problematiche, il mondo ha bisogno di Nazioni Unite forti”, ha detto Zhang, invitando “tutti a lavorare insieme per superare le difficoltà e appoggiare pienamente l’Onu affinché giochi un ruolo centrale e di primo piano negli affari internazionali”. (Cip)