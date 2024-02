Libia: sette arresti per tentato contrabbando di 180 mila litri di carburante in Niger (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrabbando di carburante in Libia vale almeno 5 miliardi di dollari e la maggior dei prodotti petroliferi vengono importati nel Paese nordafricano dalla Russia, che beneficia di questo vasto mercato nero. E’ quanto emerge da un’inchiesta di “Bloomberg news” partita dal sequestro della petroliera Queen Majeda in Albania nel settembre 2022 e rilanciata dalla stampa libica. La Libia possiede le maggiori riserve petrolifere dell’Africa, ma ha una scarsa capacità di raffinazione. La National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale della Libia, importa carburante a prezzi di mercato e lo vende ai cittadini a prezzo scontato, praticamente regalandolo come benefit sociale, “creando opportunità per i contrabbandieri di venderlo a prezzi più alti”, sottolinea l’inchiesta. Secondo Khaled Shekshek, presidente dell’Ufficio di revisione contabile (Audit Bureau), il programma di sussidio per il carburante della Libia, iniziato sotto Gheddafi alla fine degli anni ’70, è aumentato di oltre 70 per cento a 62 miliardi di dinari (12,8 miliardi di dollari) nell’anno fiscale 2022 da 36 miliardi di dinari nel 2021: quasi la metà del bilancio nazionale. Circa il 40 per cento di tale cifra –pressappoco 5 miliardi di dollari nel 2022 – viene contrabbandato, secondo le stime dell’ufficio di audit presieduto da Shekshek. E gran parte del carburante importato proviene dalla Russia. (segue) (Lit)