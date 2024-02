Libia: sette arresti per tentato contrabbando di 180 mila litri di carburante in Niger (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia è il secondo Paese al mondo dove il carburante è meno caro, dal momento che il prezzo medio di un litro di benzina è poco meno di tre centesimi (0,028 euro). Secondo un rapporto pubblicato sul sito web Global Petroleum Price, in testa alla classifica delle nazioni in cui la benzina costa meno c’è l’Iran, con un prezzo medio di 0,026 euro. Hong Kong è, invece, il luogo più caro in cui fare rifornimento, con un prezzo medio di 2,83 euro. Il carburante in Libia non serve solo le pompe di benzina, ma anche le centrali elettriche e i generatori di elettricità per evitare i blackout. Il Paese nordafricano produce circa 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno, ma non ha abbastanza raffinerie per trasformarlo in carburante, per cui è costretto a importare dall’estero “barattando” prodotti raffinati con il greggio. Fonti libiche riferiscono ad “Agenzia Nova” che questa particolare operazione si chiama “oil swap” ed è utilizzata soprattutto negli scambi con la Russia, ma esiste anche una importazione pagata di carburante – in particolare dai mercati di Italia, Belgio e Grecia. (Lit)