Cina: Citizen Lab, con finte testate giornalistiche Pechino fa propaganda in Italia e nel mondo

- Più di 100 siti web camuffati da testate giornalistiche in Europa, Asia e America Latina stanno promuovendo contenuti pro-Cina per conto della società di pubbliche relazioni Shenzhen Haimaiyunxiang Media Co., nota anche come Haimai. È quanto si apprende da un rapporto di ricerca firmato da Alberto Fittarelli, ricercatore senior di Citizen Lab, un laboratorio dell’Università di Toronto specializzato in tecnologie dell’informazione, diritti umani e sicurezza globale. I siti web coinvolti nella campagna di disinformazione (123 in tutto) sono attivi in 30 Paesi, si spacciano per testate locali ma inseriscono tra i loro contenuti un gran numero di articoli filo-cinesi o che propinano teorie del complotto incentrate sugli Stati Uniti e i loro alleati. Secondo il rapporto di ricerca di Citizen Lab, la campagna è iniziata a metà del 2020 e ha interessato anche l’Italia: siti web come “Napoli Money” e “Roma Journal” riportano generici articoli di politica, criminalità e intrattenimento intervallati da una “quantità relativamente elevata di notizie relative alla Cina o addirittura prese direttamente da testate giornalistiche cinesi”. (segue) (Res)